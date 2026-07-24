Tempête sociale à la SN HLM : Les employés réclament le départ immédiat du Directeur Général (VIDÉO)

Une onde de contestation a ébranlé les murs de la SN HLM ce matin, où le Directeur Général a été accueilli par la clameur indignée des employés.

Arborant des brassards rouges, symboles d'une colère manifeste et d'un désaccord profond, les travailleurs ont manifesté leur rejet de la gouvernance actuelle.

Face à cette hostilité véhémente, le dirigeant s'est vu contraint de se retrancher dans ses bureaux.

La vidéo de cette mobilisation témoigne de l'intensité de la crise, le collectif entonnant à l'unisson des slogans sans équivoque exigeant son départ immédiat.



Pour rappel, la SN HLM subit une crise sociale interne profonde. Les travailleurs, excédés par ce qu'ils qualifient de dysfonctionnements managériaux et de rupture de dialogue, ont décidé de durcir le ton.

Le port des brassards rouges et les huées dirigées contre le Directeur Général traduisent une perte de confiance totale de la part du personnel.

Les revendications portent généralement sur l'amélioration des conditions de travail, la transparence dans la gestion et le respect des engagements sociaux, poussant aujourd'hui les employés à exiger purement et simplement un changement de cap à la tête de l'institution. Aussi, exigent-ils la réintégration pure et simple, sans conditions, de leurs neuf collègues virés.

