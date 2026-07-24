Le message fort d'Alassane Ouattara à Bassirou Diomaye Faye : une nouvelle ère pour la CEDEAO

En ce vendredi, les fastes du Palais de la République ont offert le cadre solennel d'une rencontre hautement symbolique pour l'avenir de la sous-région.



Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Président de la République du Sénégal, a accordé une audience empreinte de gravité et de fraternité à Monsieur Tiémoko Meyliet Koné, Vice-Président de la République de Côte d'Ivoire.

L'émissaire ivoirien s'est fait le porteur d'un message écrit de Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara.



Cette missive, par-delà les formules d'usage, s'inscrit résolument dans la noble ambition de consolider les précieux liens d'amitié et de coopération économique et politique qui unissent de longue date Dakar et Abidjan.



Au cœur des échanges figurait également un hommage appuyé à la diplomatie sénégalaise.

Monsieur Tiémoko Meyliet Koné a ainsi transmis au Chef de l'État les chaleureuses félicitations ainsi que le soutien indéfectible du Président ivoirien, saluant son accession récente à la présidence en exercice de la CEDEAO.

Ce geste, empreint d'une profonde courtoisie républicaine, témoigne de la solidarité indéfectible qui lie ces deux nations sœurs, unies par un destin commun au service de l'intégration et de la prospérité régionales.

