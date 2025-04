Auditionnée à la Cybersécurité : Ce que Mia Guissé a dit aux enquêteurs

Suite à une plainte de l’ONG Jamra concernant les propos de sa chanson « Na Dougue », la chanteuse Mia Guissé a été auditionnée ce mardi par les agents de la cybersécurité.



Son interrogation a duré plus de six heures. Débutée à 15 heures, l’audition s’est terminée presque à 22 heures. Selon nos sources, c’est une Mia Guissé plutôt sereine qui s’est présentée devant les enquêteurs, répondant à toutes leurs questions relatives à la chanson « Na Dougue ».



Elle a expliqué le sens de la phrase incriminée en soutenant avoir utilisé une métaphore footballistique. Elle a également précisé que la chanson date de six mois et qu’elle a été réalisée en duo avec le chanteur Basse Thioung. Par ailleurs, elle a ajouté qu’un autre artiste, Axel Merry, a également interprété cette chanson.

Dans ses réponses, Mia Guissé a affirmé n’avoir jamais eu d’intentions perverses en chantant cette chanson, insistant sur le fait qu’elle n’a aucune volonté de nuire, d’autant plus qu’elle est consciente que son public est très jeune.

Joint au téléphone, son avocate, Me Rama Ba Bathily, a indiqué que l’audition s’est bien déroulée malgré qu’elle ait été longue à cause des pauses observées. « Mia a été sereine et a répondu à toutes les questions. Elle est un peu fatiguée mais elle est rentrée chez elle », a-t-elle précisé. Elle a également souligné que les agents de la brigade de la cybersécurité ont conclu que Mia Guissé est « respectueuse des lois et très correcte ».



La robe noire a regretté que certaines personnes, dans un but de nuire, envoie à Mame Matar Gueye juste la phrase « Na dougue ».





































Aliou Diouf (Le Soleil)