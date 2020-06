Avant que ce soit le déluge

La situation que traverse notre pays doit nous interpeler tous.Notre démocratie n'est pas irréversible et notre Etat se fissure. Nous avions resisté aux guerres confrériques pour ne pas dire religieuses ,ethniques, tribales et aux coups d'etats. Nous parlions d'une exeption sénégalaise qui n'existe plus, nous avons oublié que notre cher Sunugaal est l'endroit ou Dieu nous a installé et oû nous créons des valeurs sociales qui, incustrées dans notre conscience, servent à orienter nos comportements. On assiste à des comportements intolerables,agresser les forces de l'ordre,les pousser à fuir pour éviter de tirer sur les foules alors que la légitime défense et leur mission de protection leur permettent de faire usage de leurs armes est inadmissible.Heureusement que nous avons des autorités civiles et militaires qui préférent protéger la vie de ces inconcients.Mais nous devons admettre que la violence qui rétablit les droits et les devoirs,comme disait l'autre devient légitime et nécessaire. Il est vrai que nous sommes tous responsables dans l'affaisement de notre Etat dans la fragilisation de nos institutions par nos comportements dévastateurs dans tous les domaines.une presse organise des émissions à but purement lucratif donnant naissance à des attaques d'inconcients entre confréries alors que ces illustres hommes, pretexte de leur recherche éffrénée de gains et d'audience,devaient étre sublimés tous les jours sur plusieurs facettes qui peuvent aider à notre développement et à notre ancrage dans nos valeurs fondamentales et servir aux jeunes generations.ce n' est pas seulement en période de ramadan que leurs enseignements et valeurs ont un sens mais doivent nous inonder tous les jours avec de bons animateurs, qui savent préparer et orienter dans le bon sens,le tout sous l'oeil vigilant du CNRA qui doit etre intransigeant.l'Etat etant notre patrimoine commun,doit exercer ses pouvoirs d'autorité et de contrainte collective sur les citoyens car il est inacceptable que des gens qui n'ont aucune lègitimité,non mandatés par des autorités religieuses, coutumiéres ou legales,fassent des videos ou des audios à méme de sapper notre cohesion nationale.Nous sommes comme je le dis toujours dans une societe d' expressions plurielles mais,qui ne veut pas dire celle du tout permis mais aussi, celle de la responsabilité et du respect des fondements de la république.Comme les fosseyeurs n'agissent pas dans la clandestinité,ne sont pas cagoulés mais agissent à visage découvert,il revient à l'Etat de prendre ses responsabilités pour nous èviter de sombrer dans l'anarchie qui est à comprendre dans sa definition péjorative qui méne vers le désordre et le chaos. Je conclus en disant que, rétablir l'ordre,les droits et devoirs est legitime et de la responsabilité de l'Etat. J'ai encore alerté et Je m' engage et je l'assume.



Ministre Thierno lo Prèsident Adiana/Coalition Adiana