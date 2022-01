BAMBEY - El Hadj Dia désigné doublement Directeur de campagne communale et départementale de Bby…

Les têtes de liste de la coalition Benno Bokk Yakaar départementale et communale de Bambey viennent, de manière isolée, de porter leur choix sur El Hadj Dia afin qu’il fasse office pour eux de directeur de campagne.



Babacar Ndiaye, qui a déjà démarré ses activités, a rendu officielle sa décision lors de la réunion du comité électoral départemental déroulée au centre polyvalent des handicapés. Quelques heures plus tard, c’était au tour du maire sortant, Gana Mbaye, de désigner à ce même titre le jeune leader politique, récemment nommé Ambassadeur itinérant par le Président de la République. Un défi politique inédit que le leader Apériste compte relever.



Profitant de la rencontre du comité électoral communal, il dira être prêt à aller jusqu’au bout de son ambition qui est de jouer pleinement sa partition dans la réélection du maire d’une part et d’autre part, dans l’effort de guerre à fournir pour gagner le Conseil départemental.