BIZARRERIES ET COVID-19 À TOUBA / Non respect des gestes barrières et pourtant net recul de la pandémie... Question à mille inconnues!

Pour avoir été pendant longtemps la zone la plus touchée par la pandémie de la covid-19 derrière Dakar, Touba est passée par toutes les étapes. D'abord des cas communautaires qui inondent son marché le plus grand, Ocass en l'occurrence, avec un nombre très inquiétant de commerçants contaminés ( vendeur de lait caillé, quincailler, tailleur, mareyeur...) ensuite le virus qui s'introduit dans quelques institutions touchant banquiers, vigiles, chirurgien, infirmières, sages-femmes, sapeurs-pompiers ( Ecobank, hôpitaux de Fawzeini et de Ndamatou, brigade des sapeurs pompiers , mairie de Mbacké ...) et enfin une nouvelle vague de contaminations qui n'épargnera pas certaines concessions religieuses, malgré les vives contestations qui ont même réduit l'équipe médicale à des reculades spectaculaires.



En effet, l'on a été jusqu'à obliger agents de service d'hygiène, sapeurs pompiers et éléments de la croix-rouge, à abandonner des dépouilles entre les mains des familles éplorées. Pour certains, le protocole d'inhumation a été, tout simplement, abandonné de peur de représailles. Le médecin-chef du district sanitaire de Diourbel n'aura pas, d'ailleurs, manqué de le signaler au gouverneur Mbaye lors d'une rencontre déroulée dans la salle de réunion de la mairie. Nous étions le 17 juin 2020.







Touba a aussi été une localité où le respect des gestes barrières n'a véritablement jamais été effectif, malgré la pédagogie par l'exemple du Khalife Général des Mourides qui s'est enturbanné, l’utilisation de masque et gel antiseptique dans les mosquées lors des prières et dans les autres lieux de dévotion comme les cimetières, les résidences Khadim Rassoul. Ailleurs, c'était surtout le suivi des forces de l'ordre et de sécurité qui a rendu l'utilisation effective. C'est notamment au niveau des institutions financières, médicales et au départ des véhicules destinés au transport interurbain. Outre ces exceptions, le masque est parfois sur le front, au niveau du menton, dans les poches ou pendus autour d'une oreille. Au marché Ocass, en porter devient ridicule. Dans les véhicules de transport urbain, seule la présence des policiers peut inciter les uns et les autres à en mettre. Les matches de football au niveau des quartiers à Mbacké avaient déjà repris bien avant l'assouplissement. Bref, les gestes barrières n'auront existé que de nom dans Touba et environs. Et pourtant !







BIZARRERIES







Toutefois, la maladie a carrément reculé si l'on se réfère aux bilans publiés au quotidien par le district sanitaire de Diourbel, ces derniers jours. Le 05 juillet passé, par exemple, Touba n'avait enregistré qu'un seul cas communautaire, contrairement au bilan du 14 mai 2020 où 23 cas dont 03 issus de la transmission communautaire ont été enregistrés.











Bilan de ce jour : 05/07/2020



Région de Diourbel







Total Cas Confirmés : 01







- DS Touba : 01 Cas Positifs :



00 Contact



01 Communautaire



- DS Mbacké : 00 Cas Positif



00 Contact



00 Communautaire



- DS Diourbel : 00 Cas Positifs



00 Contacts



00 Communautaire



Communautaires



- DS Bambey : 00 Cas Positif



00 Contact



00 Communautaire



- Guéris : 03 (02 CTE M Fawzeini; 02 Domicile Diourbel)



- Décès : 00







Le 13 juillet 2020, la cité fait un total de 00 cas enregistré. Mieux, c'est toute la région qui se conduit de la sorte.







Bilan de ce jour : 13/07/2020



Région de Diourbel







Total Cas Confirmés : 00







- DS Touba : 00 Cas Positif :



00 Contact



00 Communautaire



- DS Mbacké : 00 Cas Positif



00 Contact



00 Communautaire



- DS Diourbel : 00 Cas Positif



00 Contact



00 Communautaire



Communautaires



- DS Bambey : 00 Cas Positif



00 Contact



00 Communautaire



- Guéris : 01 (CTE M Fawzeini)



- Décès : 00











Le 16 juillet 2020, Touba ne détecte que deux cas. Et ces deux sont tous des contacts suivis par le service médical.







Bilan de ce jour : 16/07/2020



Région de Diourbel







Total Cas Confirmés : 02







- DS Touba : 02 Cas Positifs :



02 Contacts



00 Communautaires



- DS Mbacké : 00 Cas Positif



00 Contact



00 Communautaire



- DS Diourbel : 00 Cas Positif



00 Contact



00 Communautaire



Communautaires



- DS Bambey : 00 Cas Positif



00 Contact



00 Communautaire



- Guéris : 03 (Touba domicile)



- Décès : 00







Vingt-quatre heures après, la cité affiche à son compteur, 00 cas. Le seul cas de covid-19 enregistré dans la région est originaire de Diourbel.











Bilan de ce jour : 17/07/2020



Région de Diourbel







Total Cas Confirmés : 01







- DS Touba : 00 Cas Positif :



00 Contact



00 Communautaire



- DS Mbacké : 00 Cas Positif



00 Contact



00 Communautaire



- DS Diourbel : 01 Cas Positif



00 Contact



01 Communautaire



Communautaires



- DS Bambey : 00 Cas Positif



00 Comtact



00 Communautaire



- Guéris : 02 CTE M Fawzeini



- Décès : 00







Dans le décompte du jour, juste 03 cas communautaires ont été répertoriés.











Bilan ce jour : 18/07/2020



Région de Diourbel







Total Cas Confirmés : 03







- DS Touba : 03 Cas Positifs :



00 Contact



03 Communautaires



- DS Mbacké : 00 Cas Positif



00 Contact



00 Communautaire



- DS Diourbel : 00 Cas Positif



00 Contact



00 Communautaire



Communautaires



- DS Bambey : 00 Cas Positif



00 Contact



00 Communautaire



- Guéris : 00



- Décès : 00







Ces chiffres qui ont drastiquement régressé ne collent visiblement pas avec le degré de relâchement remarqué chez les populations, surtout qu'entre temps, la magal de Darou Salam a été célébré en grande pompe et les activités au niveau des marchés ont redémarré avec un dynamisme particulier lié à la préparation de l'Aïd-El-Kébir.







Seulement, cette situation a fait naître d'autres commentaires et d'autres perceptions. Nous y reviendrons...