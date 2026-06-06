Badara GADIAGA désormais totalement libre

Le chroniqueur Badara GADIAGA a définitivement recouvré sa liberté de mouvement. Le doyen des juges près le Tribunal de grande instance hors classe de Dakar a ordonné le retrait de son bracelet électronique, mettant fin à près d’un an de procédure judiciaire. Après trois jours de garde à vue et cinq mois de détention à la Maison d’arrêt de Rebeuss, il avait obtenu une liberté provisoire le 2 décembre 2025, assortie d’un contrôle judiciaire matérialisé par un bracelet électronique.



Ce dispositif le contraignait à une résidence surveillée, ne lui permettant de circuler qu’entre 7 heures et 21 heures. Une information judiciaire avait été ouverte à son encontre après des propos tenus sur le plateau de l’émission Jakarlo Bi, le 4 juillet 2025, jugés injurieux à l’encontre du Premier ministre d’alors Ousmane SONKO.



Désormais libéré de cette contrainte, il a réagi sur les réseaux sociaux avec soulagement, estimant qu’« une étape importante de cette épreuve se referme ».