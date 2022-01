Barthélémy Dias : « Je dédie cette victoire à Khalifa Sall. Je t’avais dit lève-toi et marche parce que Dieu est avec les justes ».

Barthélémy a dédié sa victoire à son mentor, Khalifa Ababacar Sall. De passage à Grand-Yoff pour sa caravane de la victoire, il a rassuré devant les habitants de la localité qui ont massivement voté en faveur de la coalition Yewwi Askan Wi.

« Je t’avais dit lève-toi et marche parce que Dieu est avec les justes. Aujourd’hui, tes petits frères t’ont prouvé leur engagement et leur loyauté, donc on te dédie cette victoire », a confié Barthélémy Dias devant Madiop Diop, le nouveau maire de la commune qui l’a accueilli devant son siège. Pour ce dernier, le mérite revient aux populations de Grand-Yoff qui sont sorties massivement exprimer leur suffrage...





































