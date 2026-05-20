Bayakh : un homme retrouvé mort pendu à un arbre

Un drame s’est produit ce mercredi à Bayakh. Le corps sans vie d’un homme âgé d’une trentaine d’années a été découvert pendu à un arbre ce matin, selon des témoignages recueillis sur place.



Dakarposte a appris que le défunt était maçon .



Notre source fait savoir que les éléments de la gendarmerie sont actuellement sur les lieux pour effectuer les premières constatations. Au moment où nous écrivons ces lignes, les forces de sécurité attendent encore l’arrivée des sapeurs-pompiers afin de procéder à l’enlèvement du corps et à son transfert vers la morgue d’un hôpital.



Pour l’heure, les circonstances exactes de ce drame demeurent inconnues. Une enquête devrait être ouverte pour déterminer les causes de la mort.























































avec seneweb