Brésil : un nourrisson sénégalais succombe à un tragique accident dans une structure d'accueil de la petite enfance

Un drame poignant a secoué le quartier de Brás, au cœur de São Paulo, plongeant la communauté dans la stupeur et le deuil. Au sein d'une garderie locale, le destin d’Abdoulaye Dieng, un jeune enfant de nationalité sénégalaise âgé de seize mois à peine, s’est tragiquement brisé.



Selon les premiers témoignages relayés par la presse brésilienne, l'enfant aurait malencontreusement coincé sa tête dans une porte ou une grille de sécurité de l’établissement. Alerté par l'urgence de la situation, le personnel, secondé par des forces de police qui se trouvaient à proximité, s’est empressé de lui porter secours afin de le dégager de cette emprise fatale.

Promptement évacué vers un centre hospitalier, le garçonnet n'a malheureusement pu être ramené à la vie, les efforts désespérés des équipes médicales pour le réanimer étant demeurés vains.



Au-delà de la douleur indicible de la perte, l’incompréhension et l'amertume étreignent la famille de la victime.

Les parents déplorent une communication opaque de la part de la direction de la garderie qui, dans les premiers instants, s'est contentée de les aviser que leur fils « ne se sentait pas bien », leur dissimulant la gravité de l'accident. Ce n'est que tardivement qu'ils ont mesuré l'ampleur du drame. Submergée par le chagrin à l'annonce de la disparition de son enfant, la mère d’Abdoulaye Dieng a dû elle-même être hospitalisée dans le même établissement.



Face à cette tragédie, les autorités judiciaires brésiliennes ont immédiatement diligenté une enquête formelle.

Les investigations en cours s'attacheront à examiner scrupuleusement les normes de sécurité de la garderie, à reconstituer le fil des événements et à faire toute la lumière sur la gestion de l’alerte ainsi que sur les manquements éventuels qui auraient pu conduire à cette issue fatale.

