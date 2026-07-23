RTS : le syndicat des journalistes envisage le boycott de la couverture médiatique des JOJ Dakar 2026

À l’approche des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) de Dakar 2026, dont l’ouverture est attendue pour la période du 22 octobre au 9 novembre, un souffle de fronde fait vaciller la Radiotélévision Sénégalaise (RTS). Par l’organe de leur représentation syndicale, les journalistes et techniciens du service public audiovisuel menacent d’un boycott absolu quant à la couverture médiatique de cet événement d’envergure, faute d’une prompte et favorable résolution de leurs griefs par la direction générale.



Lors d’un point de presse solennel, le journaliste Alioune Badara KANE s'est fait le héraut de cette contestation, donnant le ton des revendications futures : « Jusqu’à ce jour, nous nous sommes acquittés de notre tâche avec toute la diligence requise. Nous avons assuré la couverture de la Coupe d'Afrique des Nations ainsi que celle de la Coupe du Monde. Désormais, l'échéance des JOJ se profile. Si un terme n'est pas mis au différend qui nous oppose à la direction de la RTS, nous n'en assurerons point la diffusion. Je le réaffirme avec force : à défaut d'un règlement de ce dossier et de la restitution de notre accord d'entreprise, les JOJ seront privés de notre concours, cela ne souffre aucune ambiguïté. Notre préavis de grève a été dûment déposé ; nous ne nous inscrivons nullement dans l'illégalité », a-t-il martelé devant l'assemblée de ses pairs.



Le directeur général, Pape Alé NIANG, se trouve aujourd'hui au centre des récriminations. Les contestataires lui imputent la responsabilité d'un climat social délétère, marqué par le démantèlement progressif de leurs acquis professionnels. Ils déplorent qu'en l'espace de deux années, aucune amélioration notable n'ait été apportée à leurs conditions d'exercice, tandis que le matériel de production subit un abandon manifeste. « Durant ces deux ans, aucun investissement d'envergure n'a été consenti pour moderniser nos outils de travail », ont-ils déploré à l'unisson.



Face à cette impasse, le préavis de grève déposé par les instances syndicales s'impose comme l'ultime recours légal et réglementaire. Ainsi que l'a rappelé Alioune Badara KANE, cette démarche vise à signifier formellement à la hiérarchie que le temps imparti aux conciliations touche désormais à sa fin.

