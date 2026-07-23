Crise à la SNHLM : contestations autour du nouveau directeur général et convocation d'une assemblée générale d'urgence par le personnel ce jeudi à Fass

Un vent de fronde souffle sur la Société Nationale des Habitations à Loyers Modérés (SNHLM). Ce jeudi, à quinze heures précises, l’enceinte du siège de l'institution, sise au cœur du quartier de Fass, est devenue le théâtre d'une mobilisation d'urgence. Les agents de la structure se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, une initiative dictée par l’urgence d'une crise sociale naissante.



Au cœur de cette discorde qui ébranle les couloirs de la SNHLM : le limogeage brutal et massif de l'ensemble des conseillers bénéficiant d'un Contrat à Durée Indéterminée (CDI). Cette mesure, qualifiée de « licenciement abusif » et de « décision dénuée de tout motif valable » par les représentants du personnel, est directement imputée au nouveau Directeur général, Monsieur Abdourahmane Dabo.



Face à ce qu'elle qualifie de « situation désastreuse », la Conseillère en Communication de l'institution a lancé un appel solennel et pressant à la presse nationale. Les professionnels des médias ont ainsi été conviés à s'associer à cette cause afin d'apporter une clarté salvatrice sur ces événements et de mettre en lumière les dérives managériales dénoncées par les salariés.



Cette assemblée générale marque le point de départ d'une contestation qui pourrait bien fragiliser le climat social de la société nationale dans les jours à venir.

