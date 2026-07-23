Riyad s’allie à Washington pour se doter d’un programme nucléaire civil

Les États-Unis et l’Arabie saoudite ont signé un accord nucléaire qui doit permettre au royaume de développer un programme nucléaire civil.



L’administration Trump n’a pas rendu publics les détails de l’accord, mais ce cadre pourrait potentiellement doter le royaume d’une installation permettant à l’Arabie saoudite d’enrichir de l’uranium.



Le secrétaire américain à l’Énergie, Chris Wright, et le ministre saoudien de l’Énergie, Abdelaziz ben Salmane, ont officiellement signé l’accord, assorti de "garanties bilatérales" en matière de non-prolifération.



"Ces accords reflètent l’engagement commun de nos deux nations à renforcer les relations commerciales entre les États-Unis et l’Arabie saoudite, à apporter la prospérité chez nous et la sécurité à nos alliés à l’étranger", a déclaré Wright dans un communiqué.



"Soyez assurés que ces accords respectent les normes les plus élevées en matière de sûreté nucléaire et de non-prolifération, tout en s’appuyant sur la meilleure technologie nucléaire au monde et sur les meilleurs scientifiques, conçus ici même aux États-Unis."









Critiques naissantes



L’enrichissement de l’uranium permet de produire du combustible pour les centrales nucléaires, mais la même technologie peut aussi être utilisée pour fabriquer des armes nucléaires. Pour cette raison, des élus américains des deux partis se sont opposés à l’idée d’un projet nucléaire civil pour l’Arabie saoudite.



Plus tôt, le secrétaire d’État Marco Rubio a tenté de désamorcer les critiques, interrogé par des journalistes sur les risques liés à l’accord.



"Les États-Unis ne concluront aucun accord avec quelque pays que ce soit dans le monde qui entraînerait un risque de prolifération", a-t-il affirmé mercredi, lors d’un déplacement aux Philippines.



L’accord devrait durer 30 ans et prévoir l’utilisation de technologies américaines pour développer le programme.



Il n’inclut pas le Protocole additionnel de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), qui permettrait un contrôle, des inspections et des vérifications plus poussés, selon une personne au fait du dossier.



L’accord va maintenant être transmis au Congrès pour examen, où il devrait rencontrer une certaine opposition. Cependant, le parti républicain de Trump contrôle les deux chambres, et il est peu probable que les parlementaires bloquent sa mise en œuvre.



L’annonce de l’accord intervient alors que les États-Unis, aux côtés d’Israël, ont lancé une guerre contre l’Iran, déclenchée en partie par les inquiétudes de Washington concernant les capacités nucléaires de Téhéran. L’Iran a répété que son programme d’enrichissement nucléaire est exclusivement pacifique.