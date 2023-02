Burkina : Sankara sera réinhumé jeudi (Gouvernement)

L’inhumation des restes du Président Thomas Sankara et de ses douze compagnons assassinés le 15 octobre 1987 aura lieu le jeudi 23 février 2023, rapporte le gouvernement, dans un communiqué lu à la télévision nationale.

Le porte-parole, Jean-Emmanuel Ouédraogo qui a signé le communiqué, explique que le choix du site « est principalement fondé sur des impératifs socioculturels et sécuritaires d’intérêt national ».

Il précise que « la cérémonie se fera selon les rites coutumières et religieux dans la stricte intimité des familles des défunts » et, qu’elle n’est donc pas ouverte au public.

L’exécutif invite la population au recueillement en vue d’honorer la mémoire de ces martyrs, en attendant la cérémonie solennelle d’hommage, prévue pour le 15 octobre 2023.

Le gouvernement tranche la question du choix du site idéal pour la réinhumation des restes du Président Thomas Sankara et ses compagnons. Les familles des défunts étaient opposé au choix du Conseil de l’Entente, évoquant de « douloureux souvenirs ».

La famille Sankara avait demandé une « grâce Présidentielle afin que les restes du Président Thomas Sankara ne soient pas réinhumés au Conseil de l’Entente ».