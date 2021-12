CAN 2022 / Liste des joueurs : Aliou Cissé face à la presse ce vendredi…

Les joueurs sénégalais qui iront à la prochaine Coupe d’Afrique des Nations de football (CAN) seront connus ce vendredi. En effet, annoncé depuis plusieurs jours, ladite liste sera dévoilée par le sélectionneur des Lions, Aliou Cissé en début de journée. Ceci sera le premier jalon en route vers la 33ème coupe d’Afrique de football.



Une liste qui ne devrait pas comporter beaucoup de changements si l’on sait que Cissé a largement eu le temps de faire tourner son effectif et de tester plusieurs profils dans les divers compartiments du jeu, lors des éliminatoires de la CAN. Si les noms de Pape Alioune Ndiaye, Mbaye Niang ou encore Pape Ndiaye Souaré sont évoqués, la tanière ne risque pas d’être trop bouleversée.



Si l’on en croit le technicien sénégalais pas trop fan des listes trop large, une sélection de 26 joueurs serait largement suffisante pour aller disputer la CAN au mois de janvier, au Cameroun. Néanmoins, la possibilité d’avoir au moins quatre joueurs réservistes a aussi été soulevée.



À ce propos, on pourrait retrouver parmi les réservistes, des footballeurs locaux tels que le latéral droit de Teungueth FC, Moutarou Baldé ou encore le gardien du Casa Sport Alioune Badara Faty, convoqué lors du dernier regroupement des Lions.