CAN 2027 – Groupe J : Le Sénégal déjà en mode conquérant face à un groupe piège

Le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2027 a livré son verdict et placé le Sénégal, champion d’Afrique en titre, dans le Groupe J aux côtés du Mozambique, du Soudan et de l’Éthiopie. Une poule loin d’être anodine, où les Lions de la Teranga partent favoris mais devront se méfier d’adversaires imprévisibles et parfois rugueux.



Dans une cérémonie marquée par la présence de grandes figures du football africain venues assister les officiels, la CAF a une nouvelle fois dessiné une route vers la CAN 2027 qui s’annonce intense, disputée et sans calculs possibles.



Le Sénégal, une armada taillée pour dominer



Champion d’Afrique et habitué des grands rendez-vous, la bande à Pape THIAW arrive dans ce groupe avec une force de frappe impressionnante.

Son point fort numéro un reste sa solidité défensive, souvent l’une des meilleures du continent, portée par une organisation rigoureuse et une discipline collective rare. Derrière, l’expérience et la puissance physique font la différence.



Au milieu de terrain, les Lions possèdent un vrai moteur capable de contrôler le rythme des matchs, casser les transitions adverses et imposer un tempo élevé. Offensivement, la vitesse et la percussion restent des armes redoutables, capables de faire exploser n’importe quelle défense sur une action.

















































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