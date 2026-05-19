Ndiaga Seck : «Chaque fois que je suis allé à La Mecque…»

Ndiaga Seck dort à la prison de Louga. Arrêté vendredi, il a été placé sous mandat de dépôt, ce lundi, pour actes contre-nature. Face aux enquêteurs du commissariat de Linguère, il a reconnu avoir entretenu des relations intimes avec d’autres hommes par le passé, mais jure avoir tourné le dos à l’homosexualité.

Et comme pour convaincre les policiers, il a ajouté, selon Libération : «Chaque fois que je suis allé à La Mecque, c’est pour prier que Dieu me sorte de ça.»

D’après le compte-rendu de son audition au commissariat de Linguère, Ndiaga Seck a déclaré s’être rendu à trois reprises aux Lieux saints. Lors de ce face-à-face avec les enquêteurs, le quinquagénaire a révélé avoir plongé dans le monde de l’homosexualité à la fin de ses études universitaires, entre 1998 et 1999, avant de tourner définitivement la page des années plus tard.