Justice de proximité : plus de 5 milliards recouvrés

Une justice plus proche des populations, plus rapide, moins coûteuse et davantage adaptée à nos réalités sociales et culturelles. C’est l’ambition du Sénégal. Dans un pays où beaucoup hésitent à saisir les tribunaux à cause des lenteurs, des coûts ou de l’éloignement, les Maisons de justice jouent un rôle essentiel dans la médiation, le règlement des petits litiges et la préservation de la cohésion sociale.





Le succès de ces structures confirme aussi une vérité simple : nos sociétés ont parfois plus besoin de dialogue et de médiation que de longues batailles judiciaires.



Mais malgré ces résultats encourageants, 33 Maisons de justice restent insuffisantes pour couvrir l’ensemble du territoire national. L’extension annoncée du réseau apparaît donc comme une nécessité pour rapprocher davantage la justice des citoyens.

















































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