COUPE DU MONDE 2022 - L'ARGENTINE ET MESSI DE RETOUR EN FINALE, EN ATTENDANT LA FRANCE OU LE MAROC

L'Argentine avait commencé par une défaite aussi infamante qu'inquiétante. Face à l'Arabie Saoudite, la sélection albiceleste avait craqué d'entrée. Finalement, elle s'est reprise. Et comme en 1978 (défaite face à l'Italie) ou 1990 (défaite face au Cameroun), les Argentins ont retrouvé le chemin. Et, au bout de celui-ci, se trouve la finale de la Coupe du monde.Mardi, avec un penalty de Lionel Messi et un doublé de Julian Alvarez, l'Argentine a décroché son sixième ticket pour une finale de Coupe du monde (3-0), le cinquième sur les onze dernières éditions. Jusqu'ici, elle a triomphé à 2 reprises (1978, 1986) et raté la marche trois autres fois (1930, 1990 et 2014). Prochaine chance dimanche, face à la France ou l'Argentine.