Cameroun: Paul Biya annonce sa candidature à la présidentielle pour un huitième mandat

Sur une page, en fond bleu, surmontée d'une photo portrait, Paul Biya a écrit sur son compte X « Je suis candidat à l’élection présidentielle du 12 octobre 2025 ». « Soyez assurés que ma détermination à vous servir est à la mesure de l’acuité des défis auxquels nous sommes confrontés. Ensemble, il n’est pas de défis que nous ne puissions surmonter », peut-on également lire sur la publication.





Dans la suite de son texte, Paul Biya donne le sens de son engagement au service des siens : « assurer la sécurité et le bien-être des filles et fils de notre cher et beau pays », avec des résultats que le désormais candidat à sa propre succession juge lui-même « visibles et appréciables ». « Mais beaucoup reste à faire », annonce-t-il ensuite, relate notre correspondant à Yaoundé, Polycarpe Essomba. Paul Biya qui décrit un « environnement international de plus contraignant » et les défis aigus auxquelles le Cameroun est confronté, a déclaré « j'ai décidé de répondre favorablement aux appels pressants qui montent des 10 régions de notre pays et de la diaspora. »



Une annonce faite hors du cadre de son parti, le RDPC ; aucune instance de cette formation politique, le bureau politique ou le comité central, n'ayant été consultée en amont. Âgé de 92 ans et au pouvoir depuis près de 43 ans, le président va donc briguer un huitième septennat consécutif.







Des défections et des soutiens



Des voix demandent au chef de l'État de céder la main, tandis que d'autres réaffirment leur soutien à Paul Biya. Le camp Biya a récemment connu plusieurs défections dans ses rangs : Issa Tchiroma Bakary, ministre chargé de l'Emploi et de la Formation professionnelle, a quitté le gouvernement avant de se déclarer candidat à la présidentielle dans la foulée sous la bannière de son parti, le FSNC. Un ministre d'État, Bello Bouba Maïgari, ancien Premier ministre, a déclaré à son tour sa candidature. Responsable de l'UNDP, un parti allié à Paul Biya, il faisait figure d'allié historique depuis près de 30 ans.





Début juillet, le secrétaire général de la présidence, Ferdinand Ngoh Ngoh, a convoqué à tour de rôle les élus et ministres de chacune des dix régions pour mener des concertations avec les soutiens du pouvoir. Vendredi 11 juillet, Cameroon Tribune titrait : « Majorité présidentielle ANDP et MDR toujours fidèles ». Selon ce quotidien gouvernemental, ces partis « ont exprimé leur volonté de continuer à accompagner le président Paul Biya lors de la prochaine élection présidentielle. »



Dans une interview accordée à RFI le 7 juillet dernier, le ministre camerounais de la Communication et porte-parole du gouvernement, René-Emmanuel Sadi, avait laissé planer le doute sur la candidature du président. « C'est du 50/50. [...] Peut-être que ça peut être une surprise dans un sens comme dans l'autre. »



Maurice Kamto, plus farouche opposant à Paul Biya, arrivé deuxième lors de la présidentielle de 2018 et Cabral Libii, figure importante de l'opposition, sont déjà en course pour la présidentielle.



Vendredi dernier, le chef de l'État avait fixé par décret la date du scrutin présidentiel au 12 octobre. Les candidats ont jusqu'au 21 juillet pour déclarer leur candidature à cette élection.













































Rfi