Ce que l'on sait du séjour du Pr Diomaye Faye chez le Khalif Thierno Bassirou Mountaga Daha à Louga

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a été reçu ce dimanche par le Khalif Thierno Bassirou Mountaga Daha à son domicile situé à Louga.

Au cours de cette audience, le chef de l’État a sollicité des prières auprès du guide religieux pour la réussite de sa mission à la tête du pays et pour la stabilité du Sénégal. Cette rencontre illustre une nouvelle fois les relations étroites et le respect mutuel entre les institutions de la République et les familles religieuses du pays.















































lougabuzz