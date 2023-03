Cheikh Oumar Diagne interpellé par la Dic

Cheikh Oumar Diagne est présentement dans les locaux de la Division des investigations criminelles (Dic).



Le secrétaire général du Rassemblement pour la vérité a été interpellé ce matin, comme il l'a annoncé sur sa page Facebook : "Je viens de recevoir la Dic chez moi pour les suivre. J’y vais, restez forts."



Pour rappel, Cheikh Oumar Diagne a tenu une conférence de presse conjointe avec Dame Mbodj et Clédor Séne, hier, pour se prononcer sur la situation politique nationale.



Des propos qu'il y a tenus seraient-ils à l'origine de cette interpellation ?



Wait and see.

































































dakaractu