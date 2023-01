Climat politique : Des économistes alertent sur des risques de…

La tension politique augure des troubles pré-électoraux. Une situation qui risque de peser « négativement » sur l’économie sénégalaise. L’alerte est sonnée par des économistes.



« Tout problème politique touche l’économie », commente le directeur du Centre de recherches économiques appliquées (CREA), Dr Momar Thioune. Interrogé par L’Obs, il ajoute : « Un grand auteur disait que tous les problèmes politiques qui n’ont pas de solutions se transforment rapidement en problèmes économiques. »



L’enseignant à la Faculté des Sciences économiques à l’UCAD de poursuivre : « Aujourd’hui, en économie, tout repose sur la confiance et la stabilité. Les grands investisseurs ne mettront jamais leur argent dans des pays où la stabilité sociale et politique est compromise. »



Du coup, prédit-il, alarmiste, « dans le court terme, toutes les perspectives économiques peuvent être ralenties. »



Ancien cadre de la BOAD, Dr Magaye Gaye avertit lui-aussi : « La première denrée de l’économie, c’est la paix et la stabilité. L’économie et la finance ont peur des troubles à l’ordre public. C’est ce qui fait que les investisseurs vont souvent dans les pays qui ont des velléités de paix, de concorde et où le jeu démocratique est très ouvert. »



En ce qui concerne des pays comme le Sénégal, il souligne que « malheureusement, la politique a pris le dessus sur l’économie. » Ce qui « n’est jamais une bonne chose. »



L’économiste est catégorique : « Partout dans le monde, on parle du Sénégal comme une poudrière potentielle vu les différentes déclarations venant du camp du pouvoir comme de l’opposition. Il est grand temps qu’on mette fin à cela » pour un environnement propice à l’investissement.



D’autant plus que le Sénégal, qui s’est bien positionné ces dernières années, risque de régresser dans les notations des institutions spécialisées, comme le « Doing business », à cause du contexte pré-électoral tendu, appuie Dr Gaye.







































seneweb