Congrès PASTEF : un candidat-surprise défie Ousmane SONKO

Pour la première fois dans l’histoire de la formation, un cadre a officiellement déposé sa candidature pour défier le leader, Ousmane SONKO, à la présidence du PASTEF. L’ouverture du dépôt des candidatures par la Haute Autorité de Régulation du Parti (HARP) devait être une simple formalité administrative avant le prochain congrès. Moustapha MBACKE est devenu le tout premier responsable de la formation politique à officialiser sa candidature pour la direction nationale du parti, brisant ainsi le statu quo autour de la figure d’Ousmane SONKO.



« En ce moment important de la vie de notre parti, marqué par les attentes immenses du peuple sénégalais, par les espoirs d’une jeunesse déterminée (…) je prends aujourd’hui la décision de présenter ma candidature à la présidence de PASTEF », a-t-il déclaré dans un communiqué officiel.





Le candidat a immédiatement tenu à recadrer sa démarche en insistant sur le collectif et les valeurs d’origine du parti. Il affirme que sa démarche n’est « ni une quête de privilège, ni une ambition personnelle détachée des réalités du peuple ». MBACKE a rappelé que le PASTEF s’est construit sur la lutte contre les injustices, les inégalités et la mauvaise gouvernance. Selon lui, le contexte actuel exige de répondre aux attentes de la jeunesse et de consolider le projet politique porté par le parti depuis sa création.



















































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