Conseil des ministres: Ahmadou Al Aminou Mohamed Lo impose une nouvelle méthode de gouvernance axée sur les résultats

Au cœur de son intervention, le chef du gouvernement a présenté une nouvelle méthode de conduite et de coordination de l’action gouvernementale, placée sous le thème : « La nouvelle méthode de conduite et de coordination de l’action gouvernementale de transformation, d’efficience opérationnelle et de résultats ».



Dans cette dynamique, il a annoncé un changement de cap dans le pilotage de l’action publique, avec une Primature qui fonctionnera désormais sur le principe d’une interministérialité active et quotidienne. L’objectif est de renforcer la coordination entre les différents départements ministériels et d’assurer une gestion harmonieuse des interfaces institutionnelles.



Le Premier ministre a souligné que cette nouvelle approche implique plusieurs ruptures majeures : passer d’une logique centrée sur les procédures à une logique de résolution des problèmes, d’une culture d’activités à une culture de résultats, d’une approche sectorielle à une vision systémique et, enfin, d’une logique de cloisonnement à une dynamique de coopération.





Cap sur l’efficience



Insistant sur l’exigence d’efficience opérationnelle, il a indiqué que chaque projet devra contribuer directement aux priorités nationales, que chaque réforme devra produire des améliorations mesurables et que chaque ressource publique mobilisée devra générer un maximum de valeur pour les citoyens. Les arbitrages budgétaires devront ainsi être strictement alignés sur les objectifs de transformation définis par l’État.



Le chef du gouvernement a également mis l’accent sur l’urgence de finaliser le Code d’éthique et de déontologie des agents de l’administration publique. Il a insisté sur l’alignement de l’ensemble des politiques publiques à l’Agenda Sénégal 2050, le renforcement des capacités de pilotage des ministères, l’amélioration de la performance administrative, la gestion des risques ainsi que la cybersécurité.



Abordant l’accélération de la mise en œuvre des priorités de l’Agenda Sénégal 2050, le Premier ministre a appelé à un traitement prioritaire des dossiers à fort enjeu immédiat. Parmi ceux-ci figurent la disponibilité à temps des intrants agricoles pour la prochaine campagne de production, la sécurité alimentaire durant la période de soudure, la bonne organisation des examens et concours ainsi que la prévention des inondations.



Il a également évoqué l’évaluation du Programme de Redressement économique et social (PRES) et la mise en œuvre des ajustements nécessaires, tout en rappelant l’importance du Plan Diomaye pour la Casamance et du Plan Diomaye pour le Sénégal oriental.



Par ailleurs, le Premier ministre a insisté sur la nécessité d’accélérer le traitement de l’agenda législatif et de renforcer le suivi de l’exécution des directives issues des Conseils des ministres et des Conseils interministériels.





























Le Soleil