Coronavirus : le nombre quotidien de contaminations au plus bas en Chine

Si la Chine semble sortir de l'ornière avec seulement 22 décès en 24 heures -portant le total à 3 119 morts depuis décembre- et un nombre quotidien de contaminations (40) au plus bas depuis le début du décompte en janvier, les autres pays voient le nombre de morts et de cas bondir sur leur territoire.



Ils multiplient par conséquent les mesures pour tenter d'endiguer la maladie Covid-19 qui a atteint plus de 109 000 personnes et tué 3 792 personnes dans une centaine de pays.





L'Italie, désormais pays le plus touché après la Chine avec 366 décès et 7 375 cas positifs, a placé dimanche un quart de sa population en quarantaine, une mesure inédite en Europe.



Les mesures de confinement jusqu'au 3 avril couvrent une vaste zone dans le Nord du pays allant de Milan, la capitale économique, à Venise, haut lieu du tourisme mondial. Les déplacements y sont strictement limités. Tedros Adhanom Ghebreyesus, le chef de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), a salué les "mesures courageuses" prises par l'Italie.



De plus, les musées, salles de sport, piscines, discothèques, salles de jeux et pubs doivent rester fermés dans toute l'Italie, selon le décret signé dans la nuit de samedi à dimanche par le chef du gouvernement Giuseppe Conte.



Premier mort sur le continent africain

La France a interdit les rassemblements de plus de 1 000 personnes. Cinquième pays le plus touché, l'épidémie y a fait 19 morts et 1 126 personnes sont contaminées.



L'Iran, l'un des pays les plus touchés par l'épidémie, a annoncé 49 nouveaux décès portant à 194 le total des morts sur 6 566 cas. La compagnie publique Iran Air a suspendu tous ses vols vers l'Europe. Dimanche, les organisations gouvernementales ont pulvérisé du désinfectant pour assainir les routes, les rues et les lieux accueillant du public.



L'Egypte a annoncé dimanche son premier décès, également le premier sur le continent africain: il s'agit d'un Allemand de 60 ans. Par ailleurs, un bateau de croisière avec 171 passagers dont 101 touristes étrangers, a été évacué à Louxor (sud) après la découverte de 45 cas, portant le nombre de cas en Egypte à 48. Au Caire, des centaines d’Égyptiens se sont rendus au ministère de la Santé, pour passer des tests de dépistage.



Enfin aux Etats-Unis, le bilan s'est alourdi avec 21 morts et plus de 500 cas de contamination. Plusieurs Etats, sur la trentaine affectés, ont déclenché l'état d'urgence pour débloquer des ressources fédérales. Les annulations d'événements sportifs continuent de s'enchaîner. Dernière en date: le tournoi de tennis d'Indian Wells, un des plus importants des circuits ATP et WTA qui devait débuter lundi en Californie.