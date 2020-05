Coronavirus: plus de 5,5 millions de cas déclarés dans le monde

Au moins 5.505.307 cas d'infection, parmi lesquels 346.188 décès, ont été recensés, notamment en Europe, continent le plus touché avec 2.047.401 cas et 172.824 décès, ainsi qu'aux États-Unis (1.662.768 cas, dont 98.223 décès). Le nombre de cas déclarés dans le monde a doublé en un mois et plus de 1 million de nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés sur les 11 derniers jours. Le nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'une fraction du nombre réel de contaminations, un grand nombre de pays ne testant que les cas graves ou manquant de capacités de dépistage.