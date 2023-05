Côte d’Ivoire : une Libérienne affirme être la mère de Kessié !

Passé cadre chez les Éléphants de Côte d’Ivoire (60 capes, 7 buts), Franck Kessié aurait peut-être pu jouer pour les Lone Stars du Libéria. Et pour cause, le Barcelonais serait né dans le Sud-Est libérien, d’après les révélations d'une femme se revendiquant comme … sa mère biologique.

Franck Kessié ne serait pas né à Ouragahio, dans l'Ouest de la Côte d'Ivoire, comme l’affirment les documents officiels du milieu du Barça (3 buts, 3 passes décisives en 39 apparitions cette saison TCC). En réalité, le champion d’Italie 2022 aurait vu le jour dans le comté de Sinoe, au Libéria, selon Nancy Payne qui se revendique comme sa mère biologique.

La déclaration de ‘’maman Kessié’’

Lors de son passage sur les ondes de la Radio OK FM basée à Monrovia, la capitale libérienne, Nancy Payne, accompagnée de deux autres fils – les demi-frères présumés de Kessié – a déclaré être la génitrice du Blaugrana et d’un autre garçon, tous les deux issus du même père. Ce dernier aurait emmené ses deux fils en Côte d’Ivoire (pays frontalier avec le Libéria, ndlr) et les aurait inscrits à l’école, a avancé la matriarche qui argue ensuite avoir perdu tout contact avec ses deux rejetons. « J'ai appris que Kessié et son frère avaient été envoyés en Europe, après plusieurs tentatives pour retrouver mes enfants », a-t-elle raconté au média local.

Quid du père de Kessié ?

Témoignages irréfutables ou fausses allégations ? Franck Kessié, lui, ne s’est pas encore prononcé. Aucune de ses interview ne fait état de sa mère. En revanche, le joueur formé au Stella Club d'Adjamé, à Abidjan, a révélé avoir perdu son père depuis l’âge de onze ans. « Mon père était footballeur en Côte d’Ivoire, mais ensuite il s’est retrouvé dans l’armée pour servir son pays. Il est mort de maladie peu après mes onze ans. Quand je marque des buts j’aime faire ce genre de salut en son honneur », avait notamment expliqué le principal intéressé, après avoir dédié sa célébration à son géniteur, lors de la victoire du Barça sur le Viktoria Plzen le 7 septembre 2022 en Ligue des Champions (5-1).

Quoi qu’il en soit, les propos de Nancy Payne sont à prendre avec des pincettes, d’autant qu’ils pourraient masquer des intentions “d'extorsion de fonds”…