Coupe du Monde : Didier Deschamps a une idée de son onze face au Sénégal

"Évidemment que je l'ai dans ma tête... Oui... Mais on ne sait jamais. Il y aura deux matches d'ici là, il peut se passer des choses aussi. Ils veulent tous être titulaires. On sera vigilant à la frustration que cela peut créer. Du fait de la spécificité aussi aux États-Unis, de l'écart entre chaque match, on aura d'autres enseignements. Vous aussi, vous avez peut-être une petite idée. Sur onze, vous auriez la moyenne (il sourit)", a-t-il déclaré.



Interrogé sur son adversaire de demain en amical, Deschamps soutient que la Côte d'Ivoire "fait partie des très bonnes nations africaines et mondiales. Elle s'appuie sur des joueurs de qualité et a le potentiel pour faire de très bonnes choses. J'en ai parlé avec Émerse (Faé, le sélectionneur des Éléphants). Elle est toujours l'une des meilleures nations car elle a des joueurs dans les meilleurs clubs européens."





































































Igfm