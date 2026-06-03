Discours contraires aux bonnes mœurs : « Gaindé Macky bou djiguéne » sera jugée en flagrant délit

Déférée ce mardi par la Division spéciale de cybersécurité pour discours contraires aux bonnes mœurs, Daba Mbodji, alias « Gaindé Macky bou djiguéne », aurait été envoyée en prison, a appris Seneweb d'une source proche de sa défense. Sauf changement de programme, cette militante de l'APR sera jugée en flagrant délit le vendredi 5 juin prochain.



Pour rappel, son interpellation est consécutive à une autosaisine du procureur de la République. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, Daba Mbodji avait tenu des propos injurieux à l'endroit du président de Pastef, Ousmane Sonko, et des membres de son parti politique.























































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