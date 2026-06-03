Youssou Ndour nommé vice-président de la CISAC lors du centenaire à Paris

La nomination place l’une des figures les plus reconnues de la scène musicale internationale à la tête du réseau qui représente plus de 5 millions de créateurs dans 111 pays, via 227 sociétés membres. Un choix stratégique alors que l’industrie musicale traverse des bouleversements technologiques majeurs.



« À l’heure où les créateurs doivent faire face à des changements majeurs dans la façon dont la valeur est générée et redistribuée, des porte-paroles aussi influents que Youssou N’Dour sont essentiels », souligne Gadi Oron, directeur général de la CISAC. Sa stature d’artiste et son engagement pour la culture doivent renforcer le plaidoyer pour la rémunération équitable et la protection du droit d’auteur.



Sur quatre décennies, Youssou Ndour a imposé le mbalax sénégalais sur la scène mondiale. Grammy Award pour l’album Egypt, plus de 20 albums, collaborations avec Peter Gabriel, Sting, Neneh Cherry… Il a rempli les plus grandes salles d’Afrique, d’Europe, d’Amérique du Nord et d’Asie.



Au-delà de la scène, il a investi dans l’infrastructure de l’industrie en Afrique de l’Ouest : studios, sites de production, plateformes médiatiques à Dakar. Des initiatives qui répondent aux problèmes structurels de gestion des droits, de monétisation et d’accès à la distribution mondiale.



La CISAC fait de l’intelligence artificielle sa priorité. L’organisation plaide pour la transparence, des cadres solides de protection et des modèles durables de rémunération, alors que l’IA transforme création et distribution.



Le 4 juin, Youssou Ndour participera à une table ronde « Intelligence artificielle et créativité humaine » avec Yvonne Chaka Chaka, la réalisatrice Ángeles González-Sinde, le compositeur Simon Franglen et d’autres vice-présidents. Il rejoint Björn Ulvaeus, co-fondateur d’ABBA et président de la CISAC, pour porter la voix des créateurs.



Youssou Ndour succède à Yvonne Chaka Chaka et au compositeur mexicain Arturo Márquez, dont le mandat s’achève. Avec lui, l’Afrique renforce son influence dans la gouvernance mondiale du droit d’auteur.



























































































Igfm