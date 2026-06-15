Coupe du monde 2026 - 7-1 : En mode diesel, l'Allemagne écrase finalement Curaçao

Comme on pouvait s’y attendre, l’Allemagne s’est offert un match d’entraînement supplémentaire pour son entrée en lice dans cette Coupe du monde 2026, face à Curaçao (7-1). Après une première période étrangement disputée, les hommes de Julian Nagelsmann ont mis le pied sur l’accélérateur et se sont surtout montrés beaucoup plus efficaces face à l’île caribéenne, dont c’est la toute première participation. Avant le face-à-face avec la Côte d’Ivoire, la Mannschaft s’empare de la tête du Groupe E et soigne son goal average.





L’opération rédemption de l’Allemagne débute par une victoire avec un score fleuve. Éliminée de la phase de groupes en 2018 et en 2022, la Mannschaft a profité de la faiblesse de son premier adversaire de la Coupe du monde 2026 pour se régler offensivement et se rassurer. Les Allemands ont quand même trouvé le moyen de ne pas passer loin de la faute professionnelle : en dépit d’une domination manifeste dans les statistiques, il n’y avait que 3-1 à la pause.





Un récital pour l'Allemagne





Les joueurs de Curaçao se sont ainsi permis de répondre à l’ouverture du score de Felix Nmecha, qui a profité d’un subtil ballon de Florian Wirtz (1-0, 6e), grâce à Livano Comenencia, un peu chanceux mais récompensé de son opportunisme (1-1, 21e). Derrière, l’Allemagne a quelque peu pioché pendant de longues minutes, avant de reprendre les devants grâce à Nico Schlotterbeck, auteur d’un déplacement parfait pour se démarquer à la réception d’un corner (2-1, 38e). Le break a ensuite été réalisé par Kai Havertz, qui a parfaitement transformé un penalty (3-1, 45e+5).

L’Allemagne avait en réalité gardé le meilleur pour la seconde période, en trouvant le chemin des filets d’entrée grâce à un Jamal Musiala inspiré, sur un décalage de Joshua Kimmich (47e). Ce quatrième but a précipité la chute de Curaçao, qui a subi un véritable récital, avec la participation de nombreux joueurs allemands. On pourra souligner la déviation de l’extérieur du pied de Deniz Undav pour Nathaniel Brown (5-1, 68e) ou encore le but du même Undav, servi sur un plateau par Kimmich (6-1, 78e), sans oublier le doublé d’Havertz, dans la même situation que face au PSG en finale de la Ligue des champions (7-1, 88e). Bref, il sera difficile d’affirmer que l’Allemagne n’a pas fait le boulot, mais on l’attend face à un adversaire plus fort désormais.