Lutte: nouvelle victoire de Lac 2, la hiérarchie respectée

Dans un combat maîtrisé, Lac 2 a laissé l’initiative à son adversaire avant de profiter d’une ouverture pour contrôler le nguimb et exécuter une projection décisive. Une stratégie d’expérience qui lui permet d’enchaîner une nouvelle victoire après celle obtenue face à Ada Fass.
Ce succès renforce l’impression d’un lutteur difficile à manœuvrer pour la jeune génération, lui qui compte déjà des victoires notables contre Boy Niang 2 et Siteu, en plus de celle du jour face à Prince.
Avec désormais 17 victoires pour 2 défaites, Lac de Guiers 2 s’installe durablement parmi les références de sa génération et confirme son rôle de « bourreau » des jeunes espoirs de l’arène.
De son côté, Prince concède sa deuxième défaite en carrière et manque l’occasion de franchir un cap dans la hiérarchie du lamb.
Ce succès renforce l’impression d’un lutteur difficile à manœuvrer pour la jeune génération, lui qui compte déjà des victoires notables contre Boy Niang 2 et Siteu, en plus de celle du jour face à Prince.
Avec désormais 17 victoires pour 2 défaites, Lac de Guiers 2 s’installe durablement parmi les références de sa génération et confirme son rôle de « bourreau » des jeunes espoirs de l’arène.
De son côté, Prince concède sa deuxième défaite en carrière et manque l’occasion de franchir un cap dans la hiérarchie du lamb.