Lutte: nouvelle victoire de Lac 2, la hiérarchie respectée

Dans un combat maîtrisé, Lac 2 a laissé l’initiative à son adversaire avant de profiter d’une ouverture pour contrôler le nguimb et exécuter une projection décisive. Une stratégie d’expérience qui lui permet d’enchaîner une nouvelle victoire après celle obtenue face à Ada Fass.



Ce succès renforce l’impression d’un lutteur difficile à manœuvrer pour la jeune génération, lui qui compte déjà des victoires notables contre Boy Niang 2 et Siteu, en plus de celle du jour face à Prince.



Avec désormais 17 victoires pour 2 défaites, Lac de Guiers 2 s’installe durablement parmi les références de sa génération et confirme son rôle de « bourreau » des jeunes espoirs de l’arène.



De son côté, Prince concède sa deuxième défaite en carrière et manque l’occasion de franchir un cap dans la hiérarchie du lamb.