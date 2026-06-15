Coupe du monde 2026 - Lamine Yamal ne débutera pas contre le Cap-Vert, annonce Luis De la Fuente

L'art de gérer ses troupes. Lamine Yamal, remis à temps d'une blessure à une cuisse, est apte mais ne débutera pas le match lundi contre le Cap-Vert pour ses débuts à la Coupe du monde, a annoncé dimanche le sélectionneur de l'Espagne, Luis De la Fuente. "La meilleure nouvelle, c'est que Lamine est en pleine forme, il s'est très bien préparé et s'entraîne très bien, tout comme Nico (Williams) et Víctor (Muñoz). Il est disponible, même s'il ne débutera pas le match, nous verrons comment celui-ci se déroule", a déclaré De la Fuente.





"Il est prêt à jouer demain sans aucun problème. Pas pour 90 minutes, mais pour entrer en jeu à un moment donné, il est en parfaite condition pour disputer quelques minutes. Si ce n'était pas le cas, il ne serait même pas sur le banc", a-t-il ajouté en réponse à une deuxième question concernant le prodige de 18 ans, qui n'a pas joué depuis le 22 avril.





"Jamais vu une Coupe du monde avec autant de candidats réellement capables de la remporter"



Interrogé sur le statut de favorite de l'Espagne, le sélectionneur n'a pas voulu répondre directement : "Qu'est-ce que cela signifie dans le sport ? Cela vous place parmi les candidats potentiels, mais un seul peut gagner... J'y accorde de l'importance parce que cela rend hommage au parcours exceptionnel de certains joueurs. Je n'avais jamais vu une Coupe du monde avec autant de candidats réellement capables de la remporter", ajoutant quand même que la Roja a le "meilleur milieu de terrain du monde".



Lundi, l'Espagne fait son entrée dans le Mondial à Atlanta contre le Cap-Vert. "Le premier match aide à prendre confiance. C'est important sur le plan mental ; le tournoi étant très long, c'est bien de gagner en confiance", a estimé Álex Baena, plus tôt dans la journée, à l'université de Kennesaw, dans la banlieue d'Atlanta, où la Roja a fait son dernier entrainement au complet avant le match lundi (18h).









Pour Mikel Merino, de retour à 100 % après une blessure au pied qui l'avait tenu à l'écart des terrains pendant la deuxième moitié de la saison, "les joueurs sont très motivés et, sur le plan physique, nous nous sommes très bien préparés. Nous sommes arrivés dans les meilleures conditions possibles, mais le plus important dans ces tournois, c'est le mental", a souligné le milieu de terrain d'Arsenal.