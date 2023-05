Cour d’appel : Mame Mbaye Niang réclame 29 milliards F CFA à Ousmane Sonko

Mame Mbaye Niang réclame 29 milliards à Ousmane Sonko à titre de dommages et intérêts, ce lundi, à la Cour d’appel de Dakar. "En tant que citoyen sénégalais, je me suis senti diffamé, injurié, et traîné dans la boue, a-t-il tonné.Face à cette injustice, j'ai compris que le seul endroit où je peux laver mon honneur est le tribunal. C'est pourquoi je suis devant vous. En première instance, j'ai suivi à la lettre la procédure mais à la fin, j'ai compris que les torts qui me sont causés se chiffrent à la somme de 29 milliards qu'on m'accuse d'avoir détourné sans jamais présenter la moindre preuve”.



Rappelons que Ousmane Sonko a été condamné en mars en première instance à deux mois de prison avec sursis et 200 millions de francs CFA de dommages et intérêts. Le procès en appel se tient lundi. Son éligibilité pour la présidentielle de 2024 pourrait être remise en cause par une condamnation plus lourde en deuxième instance.



Le ministre reproche à Ousmane Sonko d'avoir déclaré en décembre 2022 que sa gestion avait été "épinglée" dans un rapport d'une institution de contrôle sur le Programme de développement des domaines agricoles communautaires (Prodac), ce qu'il nie.



Mame Mbaye Niang était de 2014 à 2019 à la tête du ministère de la Jeunesse et de l'Emploi et avait sous sa tutelle le Prodac mis en place par le président Sall pour favoriser l'emploi des jeunes en milieu rural.

















































