Coût du TER : Macky Sall dévoile l'origine des 780 milliards F Cfa

Le président de la République, Macky Sall, est revenu en détail sur les 780 milliards F Cfa, coût de la première phase du Train express régional (Ter) allant de la gare de Dakar à Diamniadio (36 km).



"Le Train express régional est le fruit d’un montage financier innovant, sur la base d’un crédit à taux concessionnel de 2 % étalé sur vingt-cinq ans", a-t-il indiqué dans son discours, lors de la cérémonie de mise en circulation du Ter, lundi soir.



D'après Macky Sall, le portefeuille est constitué de 197 milliards de FCfa de la Banque islamique de développement (Bid), de 120 milliards de la Banque africaine de développement (Bad), de 196,6 milliards de la France, de 65 milliards de l’Agence française de développement (Afd), de 53,6 milliards du Trésor public sénégalais, d’un appui budgétaire de 65 milliards de l’Etat du Sénégal, et de 13 milliards de la Banque publique d’investissement. Le reste est fourni par l’Etat du Sénégal.



A noter que le montant n’inclut pas les taxes et les frais douaniers, dont 76 milliards F Cfa pour la libération des emprises et 10 milliards F Cfa pour l’accompagnement de projets sociaux liés à la construction de l’ouvrage, selon des données obtenues auprès de l’Agence pour la promotion des grands travaux de l’Etat (Apix).

« Gouverner, c’est prévoir. On ne peut rien accomplir de grand quand on voit toujours petit. Nous devons en faire notre train express régional pour les générations actuelles et futures », a souligné le président de la République, ajoutant que « les problèmes de demain seront plus complexes et les solutions plus coûteuses ». A ce titre, Macky Sall a appelé les Sénégalais à s’approprier le Ter. « C’est une aube nouvelle qui se lève sur notre cher pays », s’est-il notamment réjoui.