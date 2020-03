Covid 19 : Karim Wade approuve les décisions de Macky Sall et apporte son soutien au personnel médical.

Chères Sénégalaises,

Chers Sénégalais,

Mes chers compatriotes,



À l’heure où je vous écris, le Sénégal, comme le reste du monde, est confronté à la propagation d’une ampleur exceptionnelle du Covid-19. Cette situation de pandémie est très angoissante pour le monde entier.



De mon exil forcé au Qatar, pays qui n’est d’ailleurs pas épargné, je partage votre inquiétude et je vous exprime mes sentiments de soutien et ma plus profonde solidarité.



Des mesures d’endiguement ont été prises par le Président de la République, M. Macky SALL, je les soutiens. Nous sommes tous appelés à respecter strictement les recommandations des médecins et à mettre en œuvre leurs directives. C’est notre responsabilité collective qui est engagée.



Sans doute faudra-t-il faire plus dans les jours à venir si la propagation du virus s’intensifie sur l’ensemble du territoire de notre pays. Cela exigera, de la part des autorités publiques, une organisation sans faille, de la réactivité, de la rigueur et une discipline de fer. Il y va de notre sécurité sanitaire, de notre droit à la vie et de l’avenir de notre pays.



J’exprime toute mon admiration au corps médical qui œuvre à chaque instant de manière extraordinaire dans la vie de notre Nation, et le plus souvent dans des conditions de travail extrêmement difficiles. Je leur adresse mes vifs encouragements. Je reste convaincu que le génie de notre peuple, sa capacité à relever les défis, combinés au professionnalisme, à l’abnégation et au courage de tout le personnel du secteur de la santé (professeurs, médecins, infirmiers, techniciens, aides-soignants, agents...) sauront relever ce défi pour vaincre ce terrible virus.



Je crois à la résilience de notre Peuple, des jeunes et des anciens, des femmes et des hommes. L’histoire de l’Afrique prouve qu’à chaque fois que nous avons connu de terribles fléaux, nous avons toujours su nous relever.



Cette épidémie de type Covid-19 nous interpelle sur nos choix de développement auxquels il faudra, le moment venu, apporter une réponse.



En ces temps difficiles, je pense plus encore à chacune et chacun de vous, et je prie Dieu le Tout Puissant, à l’instar de nos vénérés Chefs Religieux, de nous donner la force de surmonter cette épreuve.



Prions pour que cette pandémie soit vite maîtrisée, et que notre pays, l’Afrique et le reste du monde retrouvent la sérénité.





Doha, le 16 Mars 2020