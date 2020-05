Covid-19 / Sibassor : Un étranger déclarant avoir contracté la maladie, sème la panique.

La peur gagne les habitants de la commune de Sibassor. En cause, un étranger qui a séjourné dans cette commune, s'est présenté cet après-midi (jeudi) à la mairie de la localité où il a déclaré avoir contracté cette maladie parce qu'ayant des symptômes liés au coronavirus.



Très mal en point, il a été très vite conduit au poste de santé le plus proche avant d'être acheminé à Kaolack commune. D'après, certaines indiscrétions, l'étranger qui dit avoir quitté récemment la Gambie pour rejoindre le Sénégal, a vomi au cours de son évacuation au niveau de cette structure sanitaire.



Pour l'heure, les commentaires vont bon train dans les quartiers de cette commune ( département de Kaolack), car l'étranger en personne est entré dans quelques maisons pour acheter de la glace. Et c'est plus tard qu'il s'est rendu à la mairie de Sibassor. Une affaire à suivre.



À rappeler que les populations de Sibassor ont eu à vivre la même situation après le passage de la personne qui a été déclarée positive à Ziguinchor. Au total, 32 contacts avaient été dénombrés mais finalement tous les tests étaient revenus négatifs...