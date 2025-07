Il a sauvé des femmes et des bébés d'un incendie à Paris : Fousseynou Cissé va être décoré

"Le corps nous guide, on se dit qu'il faut y aller". Fousseynou Cissé n'a écouté que son courage, vendredi 4 juillet dernier, agissant en véritable héros quand il a sauvé des femmes et des enfants d'un terrible incendie, à ses risques et périls.



Trois jours après le sinistre qui a miraculeusement fait aucun blessé grave, le ministère de l'Intérieur annonce que Fousseynou Cissé va être décoré pour acte de courage et de dévouement.



Les victimes étaient au 6e et dernier étage



Vendredi 4 juillet, le sinistre s'était déclaré dans un appartement jouxtant celui de Fousseynou Cissé dans le 18e arrondissement. Prenant son courage à deux mains, cet homme est alors sorti par sa fenêtre pour porter secours aux victimes. Depuis le sixième et dernier étage de l'immeuble, en équilibre sur la corniche en zinc qui relie les deux appartement à des dizaines de mètres, il a réussi à tirer des flammes deux bébés et deux femmes.



"J'étais obligé d'y aller. Ce qui m'a le plus mis dans cette situation, ce sont les bébés, il y avait deux nourrissons. Il y avait juste un endroit où mettre les deux pieds et les écarter pour bien tenir. J'ai commencé par prendre le premier enfant, le petit bébé. Il aurait pu tomber de mes bras", a raconté le lendemain ", confie cet agent d'accueil contractuel dans plusieurs collèges parisiens.



















































Tf1info