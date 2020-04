Covid-19 en France : pour le professeur Delfraissy, "il est temps que le confinement se termine"

À deux semaines du début du déconfinement des Français, prévu le 11 mai, les questions restent nombreuses. Le Conseil scientifique sur le Covid-19, chargé d'éclairer l’exécutif et présidé par le professeur Jean-François Delfraissy, a livré samedi soir ses recommandations pour une "levée progressive et contrôlée du confinement".



Dans un entretien publié dimanche par Le Figaro, Jean-François Delfraissy indique qu’il "faut sortir du confinement. C’est indispensable pour des raisons sociales, sanitaires et aussi économiques." Et d’ajouter : "Pour autant, la maladie circulera toujours après le 11 mai. Si le déconfinement a lieu, c’est parce que les conditions sont réunies."



Si, selon lui, le confinement a sauvé des vies, "on ne peut pas occulter les côtés négatifs, sociétaux mais aussi sanitaires. Nous avons constaté un grand nombre de renoncements aux soins dont les conséquences ne sont encore mesurables."



Les deux prochains rapports du Conseil, qui tient un rôle consultatif, devraient porter sur les critères de suivi et d'alerte des cas de Covid-19 et sur l'organisation des vacances et de la rentrée de septembre.



En divergence notable avec les choix gouvernementaux, le Conseil a notamment préconisé, samedi, que crèches et établissements scolaires restent fermés jusqu'en septembre. Mais il a pris "acte de la décision politique" de les rouvrir progressivement dès le mois de mai, en "prenant en compte les enjeux sanitaires mais aussi sociétaux et économiques".



Au-delà des questions scolaires, le Conseil scientifique préconise d'autoriser les déplacements entre régions par transports en commun si les mesures de précaution sont respectées. Il déconseille cependant "fortement" les déplacements internationaux pendant encore quelques mois.



En France, la pandémie de coronavirus a causé la mort de 22 856 personnes depuis début mars, mais le bilan des dernières 24 heures est en net recul avec 242 décès supplémentaires enregistrés.