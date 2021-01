Covid- 19 et fêtes de fin d’année- Comment le commissaire central de Dakar, Elhaj Cheikh Dramé, a géré la situation

Pour les fêtes de fin d'année, les limiers étaient tenus de faire respecter l’arrêté qui porte l'estampille du ministre de l’Intérieur. En effet, Antoine Felix Abdoulaye Diom a été on ne peut plus clair sur l’interdiction de rassemblement. Qui plus, il a donné des instructions fermes sur le respect des mesures barrières, notamment le port obligatoire de masque dans certains lieux...



Les fonctionnaires de police, sous la houlette de leur Chef, le Directeur Général Ousmane Sy entre autres gradés ont donc veillé au respect strict de ces mesures.



Des informations en notre possession, il ressort que le Commissaire central de Dakar El Hadj Cheikh Dramé, réputé pour son efficacité et sa ténacité, a réussi à géré la situation. Normal, serait-on tenté de dire. Car, celui que ses collaborateurs surnomment "l'homme de l'ombre" ne lâche jamais prise.



"En effet, quand l'ancien patron de la redoutée Sureté Urbaine de Dakar est sur une piste il y va jusqu’au bout. Les agents qui travaillent sous son autorité sont tous conscients de son sens du travail bien fait et ils sont aussi déterminés que lui à toujours mener une enquête avec succès. C’est ainsi que pratiquement tous les crimes commis ces derniers temps dans la capitale ont été élucidés en un temps record, de même que les atteintes aux bonnes mœurs et les agressions nocturnes ont connu une baisse car leurs auteurs sont toujours tombés entre les filets du Commissaire Dramé " fait savoir une source judiciaire.



Un jeune limier rencontré fortuitement sur le terrain en cette nuit du 31 décembre de l'année inoubliable écoulée, consentira à révéler: "Il y’a eu un bon plan d’opération établi pour toute la région de Dakar par le commissaire central. Comme vous le voyez, il y'a eu une présence de la police sur le terrain et une bonne occupation. Bref, la police a réussi un maillage sécuritaire pour une bonne orientation . Bref, il y'a eu des mesures ponctuelles et évolutives et au besoin des interventions rapides. Vous avez constaté un bouclage des zones de potentiels rassemblements , en un mot il a été noté une sécurisation renforcée des sites sensibles avec à la clé des patrouilles dans tous les secteurs. La situation a été maitrisée"





Chapeau bas à nos vaillants limiers!