Culture, Artisanat, Tourisme : Alpha Thiam prend fonction et promet « humilité, rigueur et détermination »

Dans sa première déclaration, il adresse ses « sincères remerciements à Son Excellence Bassirou Diomaye Faye pour la confiance qu’il m’accorde à travers cette nomination ». Il exprime aussi sa reconnaissance au Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lô « pour son engagement au service de l’action gouvernementale et de la transformation de notre pays ».



Il n’oublie pas « sa famille, ses proches, ses collaborateurs, ainsi que l’ensemble des militants, sympathisants et citoyens » qui l’ont accompagné tout au long de son parcours.



Pour Alpha Thiam, cette nomination est « avant tout une responsabilité ». Il mesure « pleinement l’importance de la mission confiée dans des secteurs aussi stratégiques que la Culture, l’Artisanat et le Tourisme, véritables piliers de notre identité, de notre attractivité et de notre développement économique ».



Il s’engage à travailler « avec humilité, rigueur et détermination, en étroite collaboration avec tous les acteurs du secteur ». Ses priorités : la valorisation du patrimoine, le développement des industries culturelles et créatives, la promotion de l’artisanat national et le rayonnement de la destination Sénégal.



« Les défis sont nombreux, mais les opportunités le sont davantage », estime-t-il. L’objectif affiché : « participer au redressement de notre pays, accélérer son développement et contribuer à la réalisation des ambitions portées par la Vision Sénégal 2050 ».



Il conclut par une prière : « Que Dieu guide nos pas et bénisse le Sénégal ».



























































Igfm