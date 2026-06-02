Marie Angélique Mame Selbe DIOUF: le visage de la solidarité nationale entre au gouvernement

Le Président de la République a porté son choix sur Mme Marie Angélique Mame Selbe DIOUF pour diriger le ministère de la Famille, de l’Action sociale et des Solidarités. Une nomination qui place à la tête de ce département stratégique une femme reconnue pour son engagement, son sens de l’écoute et sa proximité avec les préoccupations des populations les plus vulnérables.



Dans un contexte marqué par de fortes attentes sociales, cette désignation apparaît comme un signal fort en faveur du renforcement des politiques de protection sociale, de promotion de la famille et de consolidation de la solidarité nationale.



Un ministère au cœur des défis sociaux



À la tête d’un département essentiel à la cohésion sociale, Marie Angélique Mame Selbe DIOUF aura la lourde responsabilité de piloter les politiques publiques destinées aux familles, aux femmes, aux enfants, aux personnes vivant avec un handicap ainsi qu’aux couches les plus fragiles de la société.



Sa mission consistera notamment à renforcer les mécanismes d’assistance sociale, à promouvoir l’inclusion et à développer des programmes capables de répondre efficacement aux défis liés à la pauvreté, à l’exclusion et à la protection des personnes vulnérables.



Un profil marqué par l’engagement et le service public



Marie Angélique Mame Selbe DIOUF s’est forgé une réputation de femme de terrain, attachée aux valeurs de solidarité, de justice sociale et d’équité. Son parcours est marqué par une implication constante dans les questions touchant au bien-être des populations et au développement humain.



Connue pour sa rigueur, son sens de l’organisation et sa capacité à fédérer les acteurs autour d’objectifs communs, elle dispose des qualités nécessaires pour impulser une nouvelle dynamique au sein de ce ministère à forte portée sociale.



Sa connaissance des réalités sociales du pays constitue un atout majeur pour conduire les réformes attendues et rapprocher davantage l’action publique des préoccupations quotidiennes des citoyens.



De fortes attentes autour de son action



Cette nomination intervient à un moment où les questions sociales occupent une place centrale dans les priorités gouvernementales. Les attentes sont particulièrement élevées en matière de soutien aux familles, de protection de l’enfance, d’accompagnement des personnes vulnérables et de renforcement des mécanismes de solidarité.





























































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