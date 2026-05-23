DIALOGUE NATIONAL : LE CHEF DE L’ÉTAT ÉCHANGE AVEC SOULEYMANE NDÉNÉ NDIAYE, MBAYE NDIAYE, ALY NGOUILLE NDIAYE ET ANTOINE FÉLIX DIOME

Au titre de la Journée nationale du dialogue, rendez-vous annuel de l’agenda républicain, le Président de la République, Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a poursuivi ce samedi, au Palais de la République, les consultations engagées en début de semaine.



Le Chef de l’État a reçu M. Souleymane Ndéné Ndiaye, ancien Premier ministre, puis MM. Mbaye Ndiaye, Aly Ngouille Ndiaye et Antoine Félix Diome, anciens ministres de l’Intérieur.





Les échanges ont porté sur les défis économiques et sécuritaires auxquels le pays fait face. Au titre des questions de sécurité, ont notamment été évoqués leurs prolongements contemporains que sont l’emploi, les hydrocarbures et la cybersécurité.



Cette audience accordée à M. Souleymane Ndéné Ndiaye ferme la séquence des consultations avec d’anciens chefs de gouvernement.











































Rts