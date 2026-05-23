Grâce des supporters sénégalais : Le Président Bassirou Diomaye Faye remercie le Roi Mohammed VI

Ce samedi 23 mai 2026, le Roi du Maroc, Mohammed VI, a accordé la grâce aux supporters sénégalais emprisonnés depuis le 18 janvier 2026 à la suite de la finale de la CAN 2025. Une décision saluée par le chef de l’État sénégalais. Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a écrit un message sur ses réseaux sociaux.



« Nos compatriotes retenus au Maroc à la suite des incidents survenus en marge de la Coupe d’Afrique des Nations sont libres. Ils retrouveront bientôt les leurs, par la Grâce Royale que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a bien voulu leur accorder à l’occasion de l’Aïd el-Kébir », se réjouit d’abord le président sénégalais.



Le chef de l’État poursuit : « J’adresse à Sa Majesté mes remerciements les plus sincères pour cette décision empreinte de clémence et d’humanité. Le Sénégal et le Maroc cultivent une fraternité ancienne, que ce geste, une fois encore, vient honorer. Aïd Moubarak à Sa Majesté le Roi et à tout le peuple marocain. »

























































Le Soleil