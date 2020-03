DIFFAMATION – Différend Cheikh Oumar Hann - Pape Alé Niang : Renvoi au 24 mars pour paiement de consignation

Poursuivis pour « diffamation et complicité de diffamation » par le ministre Cheikh Oumar Hanne, le journaliste Pape Alé Niang, l’ancienne directrice de l’Ofnac Nafi Ngom Keita et l’ancien agent de l’Ofnac Mody Niang, devaient répondre aujourd'hui de ce chef devant le Tribunal correctionnel.



Vu que le dossier n’est pas en état, le juge a renvoyé l’affaire au 24 mars prochain pour paiement de consignation fixée à 50 mille francs. Peut-être que l’ancien directeur général du Centre des œuvres universitaires de Dakar (Coud), qui n'a pas été devant la barre, déférera à la convocation du Tribunal à la date du renvoi.



Le différend qui oppose le journaliste et Cie au ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche a pris ses racines dans la publication d’un rapport de l'Ofnac suivi de la publication du livre « Scandale au cœur de la République », par le journaliste chroniqueur de la SenTV.















Dakaractu