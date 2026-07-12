Dakar : Vaste coup de filet de la DIC contre un réseau de stupéfiants aux Almadies et à Mbao

La brigade de recherches de la Division des Investigations Criminelles vient de porter un coup d'arrêt décisif à un réseau de présumés trafiquants de substances illicites opérant dans la région de Dakar.



Dakarposte a appris de ses radars fureteurs, au parfum de tout ce qui se trame sous nos cieux et même au-delà de nos frontières qu’au cours d'une opération d'envergure menée simultanément dans les quartiers huppés des Almadies et à la Zone d'aménagement concerté (ZAC) de Mbao, les perspicaces limiers de la DIC ont procédé hier nuit à l'interpellation de quatre individus.



Les suspects, appréhendés en flagrant délit, ont été formellement identifiés par les enquêteurs.

Parmi eux figurent : Moustapha SARR domicilié à Keur Mbaye FALL, se présentant comme un faiseur de miracles (marabout) ; Abdoulaye SARR résidant à Pikine , se déclarant chauffeur de Taxi ; Seydina Cheikh DIAKHATÉ logeant à Cité Damel, se présentant comme un agent de sécurité et Djibril KEBE habitant aux almadies, se déclarant transitaire.



L'arsenal législatif a été immédiatement déployé contre les quatre mis en cause. Il nous revient qu’ils sont poursuivis pour les chefs d'inculpation d'association de malfaiteurs, de détention, ainsi que d'offre et de cession de produits hautement toxiques.



Les perquisitions ont permis de saisir des drogues de synthèse particulièrement dangereuses, notamment de la MDMA et d'importantes quantités de protoxyde d'azote, communément détourné sous le nom de « gaz de proximité ».



Aux dernières nouvelles, l'enquête se poursuit pour déterminer les ramifications de ce réseau de distribution.

Affaire à suivre …



