En quête du soutien diplomatique sénégalais pour le Secrétariat général des Nations Unies, Macky Sall sera reçu en audience par le Président Diomaye Faye aux environs du 17 juillet prochain.

En quête de la plus haute charge des Nations Unies, l'ancien président de la République du Sénégal déploie une intense offensive diplomatique. Suivant les récentes publications de Dakaractu, une audience est envisagée le 17 juillet prochain avec l'actuel chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, sous réserve de confirmation officielle.



Cet entretien s'insère au cœur d'une tournée sous-régionale menée par l'ancien dirigeant, dont l'ambition manifeste est de s'assurer de soutiens stratégiques, tant au niveau national que parmi les nations limitrophes, afin de consolider son dossier de candidature sur la scène internationale.





Entre diplomatie et nostalgie : le retour tactique d'un homme d'État et/ ou la réhabilitation populaire face au sceptre du Pastef





Cette démarche diplomatique laisse présager un apaisement entre les deux hommes d'État, tant les retournements de situation sont coutumiers en politique.

Quoi qu'il en soit, face à la dégradation du climat économique que traverse le Sénégal depuis deux ans, l'ancien chef de l'exécutif pourrait bien bénéficier d'un accueil triomphal auprès de nombreux citoyens.

En effet, face aux difficultés quotidiennes — à l'instar des plaintes récurrentes des commerçants fustigeant les atteintes portées à leurs activités.—, nombreux sont ceux qui expriment une certaine nostalgie de l'ère précédente.



En somme, tout porte à croire que l'ancien président sera ovationné par le commun des Sénégalais, à l'exception notable des militants inconditionnels du leader de Pastef, Ousmane Sonko.



Les développements politiques des prochains jours ne manqueront pas de nous édifier sur cette séquence décisive.