De son domicile à Rebeuss : le film de l'arrestation de Pape Malick Ndour

L’ancien coordonnateur du Programme national des domaines agricoles communautaires (Prodac) a ensuite été conduit dans les locaux de la Dic, où il aurait passé « moins d’une heure, en attendant l’arrivée de ses avocats », avant d’être transféré directement à la Maison d’arrêt et de correction (Mac) de Rebeuss, soufflent les sources du quotidien du Groupe futurs médias (Gfm).



Ce rebondissement fait suite à l’exécution par le Parquet financier d’une décision rendue le 28 avril dernier par la Cour suprême. La juridiction avait confirmé l’arrêt de la chambre d’accusation financière ordonnant son placement sous mandat de dépôt.



Le coordonnateur des cadres de l'Alliance pour la République (Apr, ancien parti au pouvoir) est poursuivi pour association de malfaiteurs, détournement présumé de deniers publics et blanchiment de capitaux portant sur 2,3 milliards de francs CFA dans le cadre du dossier du Prodac.



Pape Malick Ndour avait pourtant obtenu, en novembre 2025, une liberté provisoire sous bracelet électronique à l’issue de son face-à-face avec le président du Collège des juges d'instruction du Pool judiciaire financier (PJF), Idrissa Diarra. Mais le Parquet financier avait contesté cette décision en faisant appel. Saisie du recours, la chambre d’accusation financière avait finalement désavoué le juge d'instruction en « infirmant l’ordonnance » pour ordonner son incarcération, rembobine le titre de Gfm.



Son parti dénonce une « décision illégale » et exige sa « libération immédiate ».