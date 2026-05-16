Apres la réunion a la cite Keur Gorgui, El Malick NDIAYE écarte toute démission et parle de « réunion de travail »

La résidence d’Ousmane SONKO à Cité Keur Gorgui s’est transformée en un véritable quartier général politique ce vendredi. Le leader du parti PASTEF a choisi ce cadre privé pour réunir son comité exécutif lors d’un conclave dont les travaux sont restés entourés d’une grande discrétion. Aucune information n’a filtré sur les sujets abordés.



El Malick NDIAYE, vice-président de PASTEF, a tenu à en préciser la nature. Dans un post sur sa page Facebook, il estime que cette réunion n’est qu’« une simple réunion de travail entre quelques responsables du parti ». Loin des manœuvres stratégiques que certains imaginent, le président de l’Assemblée nationale décrit avant tout « des moments riches en échanges, en fraternité et en souvenirs du chemin parcouru ensemble ». Il insiste sur la dimension humaine et mémorielle de cette rencontre.





« Des instants qui rappellent que notre véritable force réside avant tout dans l’engagement, la fidélité à nos convictions et la solidité des liens tissés au fil des combats », écrit-il.



À l’heure où le Sénégal traverse une période politique mouvementée et où PASTEF fait face à de multiples pressions à cause de sa dualité avec Diomaye Président, El Malick NDIAYE a tenu à rassurer sur la cohésion interne du mouvement.



« Face aux nombreux défis qui nous attendent, nous gardons intactes notre détermination, notre unité et notre confiance en notre vision commune », a-t-il lancé, avant d’ajouter :



« Car chaque étape franchie renforce davantage notre volonté de servir avec responsabilité, courage et constance».



Le vice-président du PASTEF a également annoncé des perspectives pour le parti. Pour lui, il est essentiel de se mobiliser et de persévérer dans cette dynamique entreprise.



« Et au-delà des épreuves, de belles perspectives se dessinent pour notre pays et pour notre projet collectif. Des perspectives porteuses d’espoir, de progrès et de souveraineté, que nous continuerons à bâtir ensemble, avec foi, discipline et engagement. Ensemble, plus que jamais, nous poursuivons la marche», a-t-il conclu.



















































walf